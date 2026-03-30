Roban cuadro de Renoir en galería de Italia

El cuadro “Les Poissons” del pintor impresionista, Pierre-Auguste Renoir, fue robado recientemente de la Fundación Magnani Rocca en Mamiano di Traversetolo (Parma).

La noticia, confirmada por ANSA, fue difundida por TgR Rai Emilia-Romagna.

El óleo sobre lienzo, valorado en varios millones de euros, es una de las pocas obras del artista que forman parte de una colección permanente en Italia. Hace unos días, unos ladrones irrumpieron en Villa Magnani, sede de la colección de arte, y robaron la pintura. Los Carabineros están investigando el caso.

La pintura, creada alrededor de 1917, formaba parte de la colección permanente de la Villa dei Capolavori de Luigi Magnani.

Entre otras obras se encuentran piezas de Gentile da Fabriano, Filippo Lippi, Durero, Tiziano, Rubens, entre otros.