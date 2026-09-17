Roban miradas dos pequeños francotiradores

Entre uniformes militares, cámaras y el paso de los primeros contingentes, dos pequeños francotiradores llamaron la atención en el zócalo capitalino.

Osiris Mayte y Víctor Hugo llegaron desde la alcaldía Álvaro Obregón para presenciar el Desfile Cívico-Militar, pero lo hicieron vestidos como integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Acompañados por su padre, avanzaron entre la gente mientras curiosos volteaban a mirarlos y algunos aprovechaban para tomarles fotografías.

Los hermanos portaban réplicas de armas de juguete, pero su indumentaria era similar a la de los elementos de las Fuerzas Especiales. El tamaño pequeño de los uniformes y el equipo no evitó que destacaran entre la multitud, donde más de uno se acercó para pedirles una fotografía.

Antes de llegar al zócalo, los menores también aprovecharon para retratarse con cadetes y elementos de las Fuerzas Armadas. Posaron junto a integrantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, quienes accedieron a tomarse fotografías con ellos.

Para Osiris Mayte, el uniforme representa algo más que un disfraz. La pequeña dijo que cuando sea grande quiere incorporarse a la Sedena, aunque su sueño es convertirse en cirujana.

Víctor Hugo, su hermano, también tiene claro lo que quiere para el futuro: ser piloto aviador.

Niños asisten con uniformes de las Fuerzas Armadas

Así también, otros pequeños inspirados por sus hermanos mayores que pertenecen a las Fuerzas Armadas y por la historia nacional, Matías, Eder, Yael, Josman, Diego y Marty, se levantaron por la madrugada para asistir al evento cívico militar, pues sueñan con ser soldados y servir al país.

Con diferentes edades y desde el Estado de México, Querétaro, Puebla, Oaxaca y alcaldías de la periferia de la capital, los niños admiradores del Ejército Mexicano, la Armada de México (Marina) y la Fuerza Aérea Mexicana ya tienen claro que desean ser pilotos, personal naval o policías. De hecho, esta no es la primera vez que asisten al desfile anual y portan con orgullo uniformes hechos a la medida, armas de juguete y accesorios para simular ser elementos castrenses.