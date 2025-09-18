Roban sagrario, ostias y bocina de iglesia

El robo del Sagrario, junto con hostias consagradas, de la iglesia de Santa Ana Hueytlalpan, en Tulancingo, Hidalgo, generó indignación en la comunidad católica, que realizó una misa de desagravio y reparación como muestra de fe ante estos hechos vandálicos.

El incidente ocurrió la madrugada de ayer. De acuerdo con vecinos de la zona, alrededor de las tres de la mañana comenzaron a escuchar ruidos, pero al acudir al sitio no lograron observar a nadie. Sin embargo, por la mañana encontraron un boquete y una pieza de madera que había sido retirada.

Posteriormente se informó que del templo también había sido robada una bocina de gran tamaño. Al día siguiente se confirmó la desaparición del Sagrario con las hostias consagradas, por lo que se inició la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público (MP).

Por su parte, la parroquia hizo un llamado a quienes sustrajeron el Sagrario para que lo devuelvan, subrayando que las hostias son sagradas para la comunidad católica. Pidieron que, en caso de ser restituido, se deje en un sitio visible a fin de preservar el respeto al sacramento.