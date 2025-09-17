Roberto Sandoval es vinculado a proceso

En reposición de audiencia inicial, un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por presunto “lavado” de dinero por más de 156 millones de pesos, por lo que continuará preso.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en diligencia iniciada el pasado jueves, que duró 48 horas, el juzgador consideró que existían indicios razonables para procesar al exmandatario expriista por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras escuchar los argumentos del Ministerio Público Federal.

Lo anterior, señaló la FGR, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor Sandoval Castañeda, en la que se ordenó que el juez de control reponer la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución.

Por lo que, el exgobernador nayarita seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal.

Es acusado de falsificación de documentos

El pasado 11 de septiembre, un juez halló culpable de del delito de falsificación de documentos en su modalidad de uso de documento falso, al exgobernador Roberto Sandoval.

Por lo que, la Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que Sandoval Castañeda cometió despojo de predios en el municipio de San Blas.

En 2012, ya en funciones de gobernador, Sandoval Castañeda falsificó la firma del propietario anterior para adjudicarse las parcelas del rancho “El Sueño”, en la comunidad de Aután.