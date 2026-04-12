Roberto Velasco se reúne con embajador Ronald Johnson

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el recién ratificado canciller Roberto Velasco Álvarez se reunió esta semana con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para hablar de distintos temas de la agenda bilateral.

Por medio de redes sociales, la Secretaría detalló que el encuentro se realizó en las instalaciones de la Secretaría en la Ciudad de México y ambos funcionarios reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración respetando los principios que guían la relación bilateral.

La reunión, aseguró la SRE, se realizó con el objetivo de “traer bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera”.

Cabe destacar que este es el primer encuentro entre el nuevo canciller Velasco Álvarez con algún funcionario estadounidense luego de que el pasado 8 de abril, el pleno del Senado de la República ratificó su nombramiento como titular de la SRE y de inmediato rindió la protesta de ley.

Un día después de su nombramiento, el canciller también sostuvo una llamada con el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, para hablar de temas de migración y seguridad, entre otros temas compartidos.