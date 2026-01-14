Robo a gasolinera termina en balacera

Un robo a una gasolinería ubicada en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, derivó en una balacera entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y los presuntos delincuentes, quienes resultaron heridos.

Los hechos se registraron la mañana de ayer, en que dos sujetos arribaron a una estación de gasolina y, con armas de fuego, amagaron a los trabajadores, a quienes despojaron de dinero en efectivo.

Sin embargo, el personal logró dar aviso a la policía y, durante los recorridos permanentes de vigilancia, elementos de la Policía Estatal lograron ubicar a los dos sujetos, quienes, al percatarse de la presencia policiaca, intentaron darse a la fuga a bordo de una motocicleta, lo que generó una persecución armada por calles aledañas a la gasolinera.

Tras ser acorralados, los individuos fueron interceptados en la calle Sergio Buitrón Casas, esquina con 5 de Mayo.