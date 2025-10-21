﻿﻿
Robo en el Louvre; sin detenidos hasta el momento

Octubre 21 del 2025

Tan solo 24 horas después del espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el museo del Louvre, los ladrones siguen libres y los invaluables objetos robados sin aparecer. Y aunque los delincuentes no tocaron la vitrina más valiosa de la galería de Apolo, la que contiene el famoso diamante el Regente y la corona de Luis XV, llegó la hora de los pases de factura.

“Sin ninguna, duda hemos fracasado”. La confesión de Gerard Darmanin, ministro de Justicia y ex esponsable de la cartera del Interior, este lunes en la radio, refleja el sentimiento de toda una administración que debe hacer frente a la indignación de los franceses.

Los franceses exigen respuestas lo antes posible. Sin contar con que la inexplicable facilidad con que los ladrones entraron y salieron de una de las salas más importantes del museo, símbolo de la capital de Francia.

