Rocha, Inzunza y exfuncionarios comparecen

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el exvicefiscal general sinaloense Dámaso Castro, y el exjefe de la Policía de Investigación (PDI), Marco Antonio Almanza, comparecieron ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En dichas comparecencias, a causa de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios de esta entidad por presunta relación con el crimen organizado, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.

Por su parte, Almanza dijo que no existe algún motivo para entregarse a las autoridades estadounidenses ni fungir como testigo protegido, debido a que tiene una carrera y la “conciencia tranquila”.

Respondí cabalmente a las preguntas: Rocha

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó en un mensaje publicado en sus redes sociales, garantizó que respondió cabalmente a las preguntas que le formuló la Agente del Ministerio Público Federal (MPF).

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, expresó el exfuncionario.

Según Rocha Moya, atenderá cualquier citatorio porque, dijo, cree en el sistema judicial mexicano y tiene confianza plena en el Estado de derecho, así como un firme respeto por las instituciones de impartición de justicia.

“Acudí sin acompañamiento jurídico”, dice Inzunza

Así también, el senador por Sinaloa Enrique Inzunza a través de X, dio a conocer que acudió puntualmente a la citación de la fiscalía, “sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”.

Reafirmó su disposición de atender cualquier requerimiento, “sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

En cu cuenta de X escribió que se limitó a compartir el poema “Termópilas” del griego Constantino Cavafis, pieza literaria que honra a aquellos “justos y rectos en sus actos”.

“Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”, dijo el senador guinda que no se presentó a ninguna sesión de la Comisión Permanente.

Dámaso Castro también acude ante la FGR

Por su parte, el vicefiscal general del estado con licencia, Dámaso Castro Zaavedra, acudió a rendir su declaración ante la delegación de la FGR. A su salida dijo tener confianza en las instituciones.

Señaló que debe guardar la secrecía del proceso que se sigue y la integración de la carpeta de investigación, por lo que se siente tranquilo y espera que se concluyan los trabajos respectivos de acuerdo a lo que marca la ley.