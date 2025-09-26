Rocha no reforzará su seguridad o la de su familia

El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que no va a reforzar su seguridad o la de su familia, derivado del incidente en el que hubo un intento de despojo de la camioneta en la que viajaba una de sus nietas, en cuyos hechos los dos escoltas que la acompañaban resultaron heridos al evitar el robo.

Señaló que su nieta continúa con sus actividades normales y se encuentra bien de salud, ya que durante los hechos que tuvieron lugar en el bulevar Jesús Kumate, no sufrió ningún daño.

Comentó que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones de este caso, en el que uno de los escoltas terminó con heridas graves y se encuentra en proceso de recuperación en un hospital.

Indicó que las investigaciones que se tienen abiertas tienen como hipótesis que se trató de un intento de despojo de la camioneta Jeep, modelo 2023, en la que viajaba una de sus nietas, quien iba en compañía de dos miembros de su seguridad.

Sobre las versiones que han surgido en redes sociales sobre otros posibles móviles de este ataque, indicó que él respeta los puntos de vista de cada una de las personas, por lo que espera que la autoridad judicial esclarezca los hechos y se logre la detención de los responsables.