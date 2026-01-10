Rocha se mantiene como testigo colaborador

Un juez federal concedió al copropietario del certamen Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, una suspensión definitiva que lo mantiene por tiempo indefinido como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso de la red de tráfico de huachicol, armas y drogas en la que se le vincula.

Mario Jorge Melo Cardoso, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Penal con residencia en Nuevo León, aclaró que la medida cautelar otorgada es para efecto de que no se ejecute el acuerdo de revocación del criterio de oportunidad que le concedió el exfiscal Alejandro Gertz Manero, hasta que se resuelva el amparo que el empresario regiomontano tramitó contra dicha medida dictada en diciembre pasado, tras la llegada de Ernestina Godoy Ramos a la FGR.

Prófugo de la justicia, Rocha Cantú solicitó al juez Melo Cardoso que recordara a las FGR los efectos de la suspensión definitiva que se le otorgó en resolución del 26 de diciembre del año pasado.

A lo anterior, el juzgador de amparo respondió en acuerdo publicado este viernes en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que concedió la suspensión definitiva solicitada por el empresario, a “efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y, de manera específica, para que no se ejecuten ni produzcan efectos los actos reclamados en la ampliación acordada el quince de diciembre del año en curso, consistentes en el acuerdo mediante el cual la autoridad responsable determinó la revocación del criterio de oportunidad previamente otorgado al quejoso, hasta en tanto se resuelva sobre la ejecutoria que en su caso se dicte dentro del juicio principal del cual deriva el presente incidente”.