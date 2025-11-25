Rocío Nahle lamenta asesinato de exalcalde

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena), calificó como “lamentable” el asesinato del líder indígena, exalcalde, exdiputado y exdirigente estatal del PRD, Juan Carlos Mezhua, atacado a tiros la mañana del domingo en la Sierra de Zongolica.

En su conferencia de prensa habitual, aseguró que debe haber “cero impunidad” con la detención de los responsables del crimen que se registró cerca de las siete de la mañana en una calera de la propiedad de la víctima, ubicada en la comunidad Piedras Blancas.

Cero impunidad

“Lamentable, cualquier persona que pierde la vida es lamentable y aquí hay cero impunidad y tenemos que agarrar a los infractores, sea quien sea”, afirmó.

Sin embargo, expuso que será la Fiscalía General del Estado el organismo que reporte los avances en las investigaciones del caso.