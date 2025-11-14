Rodrigo Paz asegura que encontró “una cloaca”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este jueves que junto a su gabinete encontraron “una cloaca” al recibir el Gobierno de la administración saliente de Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS), durante el acto de posesión de nuevas autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB).

“En estos solo cuatro días de Gobierno, quiero decir con el dolor personal que esto es una cloaca de dimensiones extraordinarias”, expresó Paz en su discurso.

“Lo que nos han dejado no tiene el valor de llamarlo Estado tranca”, calificativo que el presidente Paz le dio al Estado que dejó el MAS, que según ha dicho, estaba caracterizado por “la burocracia y corrupción”.

También manifestó que hay que transformar el Estado tranca para que “venga el nuevo Estado que esté al servicio de la patria”.

El mandatario boliviano explicó para que eso suceda “se tiene que retomar la lógica de la meritocracia” de las altas autoridades que comienzan sus nuevas funciones y, además, teniendo en cuenta que hay que pensar en la “economía de la gente”.

Economía devastada

Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Gobierno “está recibiendo una economía devastada”.

“Lo que nos han dejado en los últimos 20 años son problemas, desinstitucionalización, desabastecimiento, iliquidez y podría continuar, pero está claro que lo que nos toca a nosotros es mirar hacia adelante”, señaló.

Espinoza agregó que el nombramiento de las nuevas autoridades responde a la meritocracia y a “la demanda técnica que demanda el momento. Es una de las señales que queremos dar”.