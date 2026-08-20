Rogelio Granguillhome será embajador de Irlanda

La Comisión de la Permanente ratificó por unanimidad el dictamen a Rogelio Granguillhome Morfín como embajador de México ante la República de Irlanda, quien de inmediato rindió la protesta de ley ante el pleno.

Durante la sesión de dicha Comisión, una vez ratificado, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, le tomó protesta a Granguillhome Morfín, quien fue propuesto a este cargo por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Rogelio Granguillhome Morfín?

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa, comentó que el nuevo embajador es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de contar con Estudios Latinoamericanos por la Universidad Simón Bolívar, de Venezuela.

Cuenta con tres décadas de experiencia en el Servicio Exterior Mexicano y se ha desempeñado como embajador de México en Uruguay, Corea del Sur, India, Singapur, Alemania, Bélgica y Luxemburgo, además de que ha encabezado la Unidad de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).