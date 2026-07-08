Rompe récord lunes 6 de julio con menos homicidios

Este lunes 6 de julio de 2026 quedó registrado como el día con menos homicidios dolosos en el país en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y en los últimos ocho años, y únicamente se registraron 25.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ayer se registraron 14 estados sin homicidios.

El 52 % de estos 25 homicidios se registraron en 6 estados: 3 en Michoacán y 2 en Sinaloa; 2 en Puebla; 2 en Tabasco; 2 en Chiapas; y 2 en Morelos.

En comparación, la cifra más baja de homicidios dolosos en el sexenio pasado fue de 39, el 20 de enero de 2022.

Según reportes de las Fiscalías estatales, el pasado 7 de junio y el 3 de julio se registraron 28 víctimas de homicidio doloso en el país; 29 el 15 de mayo; 31 el 5 de febrero, 2 de abril y 7 y 14 de mayo.

Mientras que el 21 de marzo de este año se registraron 32 homicidios dolosos y también 32 el 26 de septiembre de 2025.