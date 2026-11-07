Ronald Johnson celebra detención de El Chino

Después de que la Secretaría de Seguridad reportó la detención de Bojun “N”, alias “El Chino”, identificado como líder de una red de lavado de dinero, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró está acción.

Johnson declaró que la detención de “El Chino”, por parte de autoridades mexicanas, “representa un paso importante para desarticular una red criminal presuntamente involucrada en lavado de dinero, extorsión y trata de personas.

“La presunta red estaba vinculada con negocios asiáticos y tenía operaciones que se extendían a Tijuana, Cancún y otras localidades, lo que demuestra cómo las organizaciones criminales aprovechan diversas actividades ilícitas para generar ganancias”, mencionó. Además, resaltó que las autoridades aseguraron más de 43 millones de pesos.

El miércoles, autoridades federales ejecutaron una orden de cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a Bojun He.