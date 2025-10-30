Rosa Icela defiende reforma electoral en BC

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que la reforma electoral es una exigencia de la ciudadanía e insistió en que se buscan reducir los costos de las elecciones.

Durante la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la reforma electoral en Baja California, Rodríguez insistió en tener una “mejor representación” y “un adecuado aprovechamiento de los recursos públicos”.

“Se preguntarán, ¿por qué articular una Reforma Electoral? Porque es una exigencia de la propia ciudadanía contar con un instrumento democrático más justo, transparente y accesible, que vaya en sintonía con la nueva realidad política del país. Tenemos una ruta bien trazada para responder a las exigencias de la población y lograr un cambio de fondo”, declaró Rodríguez Velázquez.