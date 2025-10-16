Rosa Icela sobrevuela zonas afectadas en Hidalgo

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), realizó una supervisión de los hangares donde se organiza el acopio de víveres para las personas damnificadas por las lluvias e inundaciones en Hidalgo.

Junto al gobernador Julio Menchaca, la secretaria de Gobernación sobrevoló en helicóptero las zonas afectadas de la entidad.

“Recorrimos los hangares donde se organiza el acopio de víveres para el puente aéreo que hay con la Secretaría de Defensa y Secretaría de Marina”, indicó Rodríguez.

Mueren cinco integrantes en una familia

Por otra parte, y a través de un video, Javier Cruz muestra las ruinas de lo que fue su hogar y el de su hijo, ubicados en Joquela, municipio de Tianguistengo, donde un deslave cobró la vida de cinco de sus familiares.

Con lágrimas en los ojos, relata que se siente profundamente triste porque perdió a su hijo y a sus nietos.

Las casas de dos pisos y una camioneta estacionada afuera quedaron reducidas a escombros.

Trasladan vía aérea a 117 personas

Así también, en Hidalgo, desde el pasado domingo a la fecha, se han trasladado 117 pacientes vía aérea desde las zonas afectadas por las lluvias. Entre ellos se encuentran menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Ayer miércoles se informó que fueron evacuados algunos pacientes, de los cuales cinco son adultos y cinco menores, incluido un bebé de 11 meses.