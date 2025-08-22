Rosales renuncia como abogado del caso Ayotzinapa

Vidulfo Rosales renunció como abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para sumarse, según fuentes consultadas, como colaborador de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde la desaparición de los normalistas, en septiembre de 2014, Vidulfo Rosales fungió como representante legal de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

El miércoles, en su cuenta de X, Hugo Aguilar difundió una fotografía de la cuarta reunión de trabajo de los próximos ministros en donde aparece Vidulfo Rosales sentado.

En una carta enviada a organizaciones sociales, Vidulfo Rosales informa que también dejó de colaborar en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en la cual participó por 24 años, y en donde, afirma, se retira de la primera línea de la lucha social con “la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos”.