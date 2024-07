Rosaura Ruiz Gutiérrez, futura secretaria de Ciencia

Con el anuncio de que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) se convertirá en la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, bajo la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de México para el próximo sexenio, se dio a conocer también que su titular será Rosaura Ruiz Gutiérrez.

¿Quién es?

Es una bióloga e investigadora nacida el 7 de julio de 1950 en la Ciudad de México. Estuvo al frente de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), de 2018 a 2023, cuando Sheinbaum se desempeñó como Jefa de Gobierno de la capital.

Es licenciada, maestra y doctora en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Otras de las instituciones que ha dirigido son la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM; 2010-2014 / 2014-2018) y la Academia Mexicana de Ciencias (2008-2009; fue la primera mujer que está al frente de la Academia).

Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias.

En 2015 fue candidata a la rectoría de la UNAM.

Hizo una estancia posdoctoral en la Universidad de California (Irvine). Sus principales aportes para la investigación mexicana se han señalado en el campo de las teorías evolutivas (darwinismo).

Propuesta

La próxima Secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación—nueva dependencia—, aseguró que habrá apoyo al talento, pero con austeridad republicana sin desvío de recursos.

“Ahora se nace una Secretaría, se convierte Conahcyt en una secretaría, y ya veremos las partes presupuestales con la presidenta electa. De todas maneras, se van a cuidar los dineros. Tiene que haber austeridad, por supuesto, una austeridad es una cosa que no haya desvío de recursos, que no haya desperdicio de recursos, no quiere decir que no haya recursos”, dijo.

Rosaura Ruiz indicó que es fundamental que la ciencia y su conocimiento debe aplicar a todos los problemas del mundo, y que ello debe ser aplicable para el nivel medio superior porque entre otras cosas ahí es donde se forma a los docentes, médicos, a las ingenieras, a las filósofas, a los matemáticos.

“La educación superior es fundamental para la educación, por supuesto, en general para todo el desarrollo del país”, destacó.