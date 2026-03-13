RU reconoce haber derribado drones iraníes

El gobierno británico reconoció haber derribado “múltiples drones” procedentes de Irán, en lo que denomina “operaciones defensivas” en defensa de sus aliados en Medio Oriente, la última de ellas registrada en la noche del miércoles en Erbil, en el Kurdistán iraquí.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido añadió que los pilotos de la fuerza aérea británica han realizado más de 300 horas de vuelo, la mayoría sobre los cielos de Jordania, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, “en defensa de los intereses y aliados británicos”.

La pasada noche, dos bases militares estadounidenses con presencia británica en Irak, una en Bagdad y otra en Erbil (Kurdistán iraquí, cerca de Irán) fueron alcanzadas en varias ocasiones por ataques iraníes, precisó el jueves el general de brigada británico, Guy Foden, durante una visita del secretario de Defensa, John Healey, a la base de Northwood, a las afueras de Londres.