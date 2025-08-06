R.U. y Francia ratifican acuerdo migratorio

El gobierno británico celebró la próxima entrada en vigor de un acuerdo alcanzado con París que pretende el retorno a Francia de los migrantes que llegaron a Reino Unido en pequeñas embarcaciones.

A cambio, Francia enviará a Reino Unido a migrantes que se encuentren en su territorio, según el tratado, que se basa en el principio de “uno por uno”.

“Hoy (martes) enviamos un mensaje claro: si vienen aquí ilegalmente en una pequeña embarcación, corren el riesgo de ser devueltos a Francia”, declaró el primer ministro británico, Keir Starmer, quien acordó este proyecto con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita de Estado a Reino Unido en julio.

El acuerdo entrará en vigor el miércoles, indicó el Ministerio del Interior británico, tras haber mencionado inicialmente la fecha del martes.

Su objetivo es disuadir a las personas que desean cruzar el canal de la Mancha en embarcaciones precarias y abarrotadas, organizadas por redes de traficantes, y será válido hasta junio de 2026.

Desde el inicio del año, 18 personas han muerto intentando llegar clandestinamente a Inglaterra en estos pequeños barcos.

Francia reacogerá a los migrantes que hayan llegado a Reino Unido en pequeñas embarcaciones y cuya solicitud de asilo no haya sido considerada admisible en ese país.