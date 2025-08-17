Rubén Rocha anuncia reunión del Gabinete de Seguridad

La próxima reunión del Gabinete de Seguridad Federal en Culiacán, se tiene prevista para el próximo lunes, en la que se espera que entre los temas a abordar, será el fortalecimiento de la Policía Estatal Preventiva y la formación y capacitación por parte del ejército de 211 elementos de esta corporación.

Rubén Rocha Moya, gobernador del estado, dijo que aún no se tiene definido, donde se va a celebrar la reunión que encabezará Omar García Harfuch, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y el titular de la Secretaría de la Marina, Raymundo Pedro Morales. Comentó que por instrucciones presidenciales, el Gabinete de Seguridad Federal, por lo menos, cada quince días, tiene que sesionar en la capital del estado, como se ha venido realizando, por lo que en esta ocasión, se tiene programado que se celebre el lunes 18 de agosto, sin fijar aún, el lugar.

Dio a conocer que en el tema del fortalecimiento de la Policía Estatal Preventiva, el Gobierno Federal, determinó entregarle a esta corporación cien patrullas equipadas, las primero veinte, ya se encuentran en la entidad.

Sobre las seis unidades blindadas que han sido dotadas, será a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), donde se lance la convocatoria para seleccionar a 61 cadetes, los cuales recibirán capacitación y adiestramiento durante seis meses, para operar estas unidades y brindarles el mantenimiento necesario.