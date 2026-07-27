Ruffo Appel, un preso político de la 4T: Romero

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que la inexistencia de pruebas para sostener que Ernesto Ruffo Appel encabezó presuntamente una red de huachicol fiscal, así como su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad, confirman que el exgobernador de Baja California es víctima del uso político de las instituciones de justicia por parte del gobierno de la 4T.

“Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, sostuvo.

Señaló que no pueden ignorarse los casos de políticos de Morena como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila, quienes han enfrentado graves señalamientos relacionados con presuntos vínculos con grupos criminales, sin que las autoridades actúen con la misma rapidez y severidad.