La senadora del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, declinó participar en la contienda interna de la alianza opositora para definir la candidatura presidencial.

En un video compartido en redes sociales, la excanciller y ex secretaria de Turismo advierte que después de analizar la situación llegó a la conclusión de que no puede ser parte de un proceso que “puede caer en la simulación” y que sería violatorio de la legislación electoral.

“Hoy tomo una decisión meditada con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo”, expresó.

“No puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo; si fui una de millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE y al Poder Judicial, no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral”, recalcó.

Claudia Ruiz Massieu hizo un llamado a la ciudadanía a seguir exigiendo una clase política que esté a la altura de las necesidades del México de hoy y a tomar un papel central en la defensa de nuestra democracia.

La priista es la cuarta aspirante que declina participar en la contienda interna de la alianza Va Por México, luego de que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y los senadores Germán Martínez y Lilly Téllez se descartaran para competir en el frente opositor.