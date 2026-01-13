Rusia ataca a cargueros de alimentos en Mar Negro

Rusia atacó otros dos buques civiles de carga en el Mar Negro, ambos con productos alimenticios, según informó el ministro de Desarrollo Regional de Ucrania, Oleksiy Kuleba.

Los ataques provocaron un incendio a bordo de uno de los buques y lesionaron a un tripulante, escribió el ministro en Telegram.

“Esta es una prueba más de que Rusia ataca deliberadamente a buques civiles, el comercio internacional y la seguridad marítima”, declaró Kuleba.

Según las autoridades ucranianas, citadas por la agencia de noticias Ukrinform, los dos buques atacados por las fuerzas rusas enarbolaban banderas de San Marino y Panamá, y el tripulante herido se encontraba a bordo del buque con bandera panameña.

El Ministerio de Comunidades y Desarrollo Territorial de Ucrania, citado por Ukrainska Pravda, afirma que un dron ruso impactó a un “buque con bandera panameña que esperaba entrar en el puerto para cargar aceite vegetal”.

Kiev también afirma que un buque con bandera de San Marino que salía del puerto con un cargamento de maíz también fue atacado, pero “afortunadamente no hubo víctimas y el buque continúa su ruta”.