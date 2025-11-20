Rusia bombardea y mata a 25 personas

Un gran ataque con drones y misiles rusos golpeó la ciudad ucraniana de Ternopil y mató al menos a 25 personas, entre ellas tres menores, dijeron las autoridades el miércoles, mientras el presidente del país, Volodimir Zelensky, llegó a Turquía en busca de apoyo diplomático para su lucha contra la invasión rusa.

El operativo nocturno alcanzó dos bloques de apartamentos de nueve pisos en Ternopil, a unos 200 kilómetros (120 millas) de la frontera con Polonia, explicó el ministro del Interior, Ihor Klymenko. Los equipos de emergencias revisaban los escombros a la luz del día para dar con posibles sobrevivientes, agregó. Al menos 73 personas más resultaron heridas, incluyendo 15 niños, indicaron los servicios de emergencia.

Rusia disparó 476 drones de ataque y señuelo, así como 48 misiles de varios tipos, contra objetivos ucranianos durante la noche, de acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania. El bombardeo incluyó 47 misiles de crucero, de los cuales todos menos seis fueron interceptados por las defensas antiaéreas, apuntó. Aviones F-16 y Mirage-2000 suministrados por Occidente interceptaron al menos 10 misiles de crucero, señaló.

“Cada ataque descarado contra la vida cotidiana indica que la presión sobre Rusia (para detener la guerra) es insuficiente”, escribió Zelensky en la aplicación de mensajería Telegram.

Represalia

El Ministerio de Defensa de Rusia explicó que atacó instalaciones energéticas ucranianas y objetivos de la industria militar, incluyendo depósitos de drones de largo alcance, en represalia por los operativos del Kiev en territorio ruso.

Rumanía movilizó dos aviones Eurofighter Typhoon y otros dos F-16 luego de la entrada de un dron en su espacio aéreo durante los ataques rusos, explicó el Ministerio de Defensa Nacional del país, que forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).