Rusia exige a Zelenski que negocie el fin de la guerra

El Kremlin ha aprovechado la evidente debilidad del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acosado por la trama de corrupción en su gobierno y las presiones de Estados Unidos para que acepte el nuevo plan de paz, con el fin de exigirle que se siente a negociar “ahora mismo” el fin de la guerra.

“La continuación (de la guerra) para ellos carece de sentido y es peligrosa. El régimen (de Kiev) debe tomar una decisión responsable y debe hacerlo ahora”, dijo este viernes Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El plan de 28 puntos de Estados Unidos, que Moscú dice desconocer y que EE. UU. pretende que se apruebe antes de Acción de Gracias, el 27 de noviembre, incluye cláusulas inaceptables para Kiev pues le obligaría a limitar su Ejército a un máximo de 600 mil hombres, renunciar a un ingreso a la OTAN y ceder el Donbás a Rusia.

“Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Es uno de los momentos de más presión sobre Ucrania. Ahora Ucrania puede encontrarse ante elecciones muy difíciles. O perder la dignidad o arriesgarse a perder a un aliado clave. O 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado”, dijo Zelenski el viernes en un discurso a la nación sobre un plan que debería llevar, en su opinión, a una “paz digna”.

¿Ahora o nunca para un acuerdo de paz?

Peskov no empleó esa palabra pero su demanda, esgrimida con un tono categórico poco habitual para el portavoz presidencial, es una clara llamada a la capitulación ucraniana a la vista de los imparables avances del ejército ruso en todos los sectores del frente.

Por lo anterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, “va a tener que aprobar” el plan de paz de la Casa Blanca que obliga a Ucrania a ceder territorio para Rusia.

El mandatario dio estas declaraciones durante una rueda de prensa en la Oficina Oval con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, el mismo día en el que dio de plazo a Kiev hasta el próximo jueves, Día de Acción de Gracias, para responder al plan.

“He hablado con su gente, tenemos un plan. Es horrible lo que está pasando. Es una guerra que nunca debió haber ocurrido... creemos que tenemos una manera de lograr la paz; él tendrá que aprobarlo”, dijo Trump a la prensa.