Rusia reporta la muerte de 12 personas por un dron

Un ataque con drones atribuido por Rusia a Ucrania causó al menos 12 civiles muertos, entre ellos cuatro menores de edad, en distintos puntos del sur y el oeste del país, según informaron este lunes las autoridades rusas. En paralelo, Ucrania denunció un nuevo bombardeo ruso contra la ciudad de Kryvyi Rig, que causó tres víctimas mortales, incluido un niño de ocho años.

El incidente más grave se produjo en una playa del balneario de Arkhipo-Osipovka, cerca de Gelendzhik, en la región rusa de Krasnodar, en la costa del mar Negro, donde un dron ucraniano, interceptado por las defensas antiaéreas según la versión oficial rusa, cayó en una zona concurrida por turistas.

Las autoridades regionales informaron que el impacto causó siete muertos, entre ellos tres niños, y alrededor de 40 heridos.

Videos difundidos por medios rusos muestran el momento en que un objeto cae del cielo y explota cerca de la playa, provocando una gran columna de humo y escenas de pánico entre los bañistas.