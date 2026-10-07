Ruth González decide en enero si buscará gubernatura

La senadora del PVEM, Ruth González Silva, informó que todavía no ha tomado una decisión sobre su posible candidatura al gobierno de San Luis Potosí y señaló que será hasta diciembre o enero próximos cuando determine si participará en el proceso electoral de 2027.

“Yo no me hago en ninguna contienda. Yo me hago en mi tarea legislativa”, afirmó González Silva en entrevista, al señalar que actualmente se encuentra enfocada en la preparación de su informe legislativo y en dar seguimiento a sus iniciativas en el Senado.

La esposa del gobernador potosino, Ricardo Gallardo, también fue cuestionada directamente sobre el impedimento relacionado con el nepotismo, a lo que respondió que los estatutos del Partido Verde no establecen una prohibición para que un familiar suceda a otro en un cargo de elección popular.

“En los estatutos que tiene mi partido no está estipulado”, respondió al referirse al tema y agregó que, si finalmente decide participar, no habría impedimento por parte de los dirigentes nacionales del PVEM.