Ruth González se dice lista para suceder a esposo

La senadora Ruth González Silva se declaró lista para competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, cargo que ostenta su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo.

La legisladora afirmó que su partido, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tiene la fuerza y capacidad para refrendar la gubernatura potosina, con o sin alianza con Morena.

González Silva señaló que aún falta mucho para las definiciones rumbo a las elecciones estatales, pero sentenció que si el pueblo lo decide así ella será gobernadora, porque a diferencia de Morena el Partido Verde no prohíbe el llamado “nepotismo electoral”.

“En Morena está en sus estatutos, en el Partido Verde no; es respetable por supuesto la opinión de nuestra presidenta de la República, pero como lo he dicho y lo reitero: la gente es la que va a decidir y lo va a hacer en un par de años todavía”, señaló.