Sala Regional Xalapa atendió mil 249 juicios

Durante un año, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que comprende siete entidades del sur de México, recibió un total de mil 249 juicios.

Al rendir su Primer Informe de Labores, la magistrada presidenta de dicho órgano jurisdiccional, Roselia Bustillo Marín, explicó que de ese total de recursos, 218 medios fueron de la elección judicial de cuatro estados. Se trató de Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, quienes eligieron 301 cargos judiciales.

Ante el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, la funcionaria electoral recordó que en la tercera circunscripción plurinominal convergen culturas, identidades sociales diversas, diversidad de lenguas, contextos políticos particulares y un profundo pluralismo jurídico.

“Desde la Huasteca veracruzana hasta la península maya, todos los pueblos revelan la vitalidad democrática del México que trabajamos por defender todos los días, en el sureste de país”, dijo ante al secretario general de presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Hernández Hernández.

Son siete estados que, en su conjunto, reúnen mil 53 municipios, es decir, el 42.49 por ciento del total en el país.

“Las acciones que hoy se informan dan cuenta de una administración orientada al servicio público judicial, sensible al contexto social, comprometida con la mejora continua de una justicia electoral cercana y confiable”, agregó.