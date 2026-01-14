Sala Regional Xalapa atendió mil 300 asuntos

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual abarca siete estados del sureste del país, atendió durante el año pasado un total de mil 305 asuntos.

La magistrada presidenta de dicho órgano jurisdiccional, Roselia Bustillo Marín, explicó que los casos atendidos son de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Se trató de asuntos a resolver sobre la vida interna de los partidos, determinaciones partidistas; procedimientos internos de selección de candidaturas; propaganda electoral en precampaña y campaña; validez de las elecciones partidistas; sistemas normativos internos; acceso y ejercicio al cargo; y del proceso electoral de personas juzgadoras.

Veracruz ocupó el primer lugar en atención de casos con 476.

En segunda posición el estado de Oaxaca, con 429 casos; seguido de Campeche con 245 recursos que atendieron; de ahí le siguieron Yucatán (51), Chiapas (45), Quintana Roo (35), Tabasco (19) y cinco de carácter federal.

Bustillo Marín precisó que, de los mil 305 asuntos recibidos, en 166 se aplicó la perspectiva de género toda vez que la controversia se relacionó con violencia política en razón de género.