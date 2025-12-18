Salario mínimo e inflación

Recientemente se anunció que el salario mínimo general que entrará en vigor a partir de enero de 2026 será 13 % superior al actual. Inmediatamente surgieron comentarios y notas acusando de ser una política no sólo populista, sino inflacionaria, utilizando datos sólo del corto plazo y olvidando que muchos indicadores deben analizarse a la luz del largo plazo.

Los incrementos del salario mínimo de 2019 a la fecha han sido importantes, pero no se ha llegado al nivel de mediados de la década de los setenta. En esos términos, todavía faltan algunos años para llegar a dicho nivel.

En algunos foros se ha argumentado que los incrementos en el salario mínimo tienen efectos inflacionarios. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) muestra otra cosa, lo que se puede observar es que existe una correlación positiva entre el valor del sueldo mínimo y los índices de precios al consumidor y productor.

Los sueldos forman parte de los costos de la empresa, pero se deben agregar otros como renta, transporte, materia prima, etc. Por lo tanto, la correlación no es tan directa.

Lo que sí muestra una correlación casi de uno a uno es la inflación con la inflación productor. Es decir, hay elementos para pensar que el incremento en costos totales de la empresa se traduce en mayores precios al consumidor.

Es decir, que el costo laboral es sólo una parte y, si bien la correlación entre INPC y salario mínimo es positiva, no es tan alta como entre INPC e Índice Nacional de Precios Productor (INPP).

Algo que se enseña en los libros de texto de economía es que la inflación es un fenómeno monetario, que se presenta por el exceso de dinero circulante en la economía.

Si bien la correlación no es perfecta, definitivamente ambos fenómenos se presentan simultáneamente: el alza en precios está acompañada de un incremento en el dinero circulante en la economía.

Por lo tanto, es poco probable que la causa inmediata de la inflación sea principalmente el incremento en el salario mínimo y más bien obedezca a fenómenos monetarios.

Sin embargo se puede concluir que las alzas en el salario mínimo no han llevado aún a su máximo histórico de mediados de los setenta.

La inflación al consumidor tiene una fuerte correlación con la inflación al productor, pero esta no está tan directamente vinculada al salario mínimo.

El índice de precios al consumidor tiene una correlación positiva con la cantidad de dinero en circulación, por lo que la hipótesis monetarista es plausible, aunque esto no descarta la posibilidad de tener inflación por costos de producción.

A pesar de los datos duros presentados, se deben tomar con reserva. Correlación no implica causalidad, pero analizar números puede ayudar a tener una opinión mejor documentada más allá de aspectos ideológicos.