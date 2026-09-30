Saldo blanco en Baja California Sur por huracán “Polo”

El huracán “Polo”, categoría 2, impactó durante la medianoche en las inmediaciones de la localidad de Las Barrancas, municipio de Comondú, Baja California Sur, y dejó hasta el momento saldo blanco, informó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil (PC).

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria detalló que, de acuerdo con el reporte de las 6:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del ciclón se localizaba a 105 kilómetros de Loreto y a 145 kilómetros de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.

En Baja California Sur, la coordinadora nacional de PC destacó que la población atendió las recomendaciones de las autoridades y comenzó a resguardarse desde las 15:00 horas en sus domicilios y refugios temporales.

Precisó que alrededor de 700 personas fueron trasladadas a albergues y que, tras el paso del fenómeno, comenzarán a regresar a sus hogares durante este martes.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reconoció el respaldo de las instituciones federales y destacó la respuesta de la población de los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé.

Personas en refugios retornarán sus viviendas

El mandatario estatal confirmó que alrededor de 700 personas permanecieron en lugares seguros y que este martes comenzarán su retorno a sus viviendas.

Castro Cosío señaló que las lluvias provocadas por “Polo” no dejaron pérdidas humanas y que durante el día se realizará una evaluación de los posibles daños materiales.

Inundaciones por la entrada del mar, caminos rurales destruidos y daños menores en viviendas, son el primer balance de afectaciones tras el paso del huracán por Baja California Sur.

Autoridades mantienen brigadas de trabajo este martes para el desagüe, rehabilitación de caminos y distribución de víveres en comunidades que permanecen con dificultades de acceso.

Las lluvias también provocaron crecidas de arroyos, particularmente en Mulegé, así como deslaves y afectaciones carreteras.

Más de 270 viviendas en Guasave y Navolato

Por su parte, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, dijo que se atiende las primeras contingencias provocadas por los efectos del fenómeno meteorológico, por lo que se entregan apoyos a familias afectadas en Guasave y Navolato por el aumento en el nivel del mar que llegó a sus hogares.

Señaló que desde el pasado fin de semana se declaró en sesión permanente el Consejo Estatal de PC y se mantiene un monitoreo sobre el comportamiento de “Polo” a fin de atender la emergencia que se presenten.

La gobernadora interina indicó que se mantienen activos todos los albergues a fin de que en caso de que se requiera evacuar familias en riesgo, estas no tengan problemas para pasar la noche, con alimentos calientes y donde dormir abrigados.

“Polo” deja inundaciones y daños en Sonora

Mientras tanto, en Sonora, inundaciones, vehículos arrastrados por corrientes de agua, viviendas afectadas, árboles y postes derribados, así como interrupciones en el suministro de energía eléctrica y agua potable, dejó el paso del huracán por el sur de Sonora, principalmente en Guaymas, San Carlos, Empalme y Cajeme.

Las intensas precipitaciones provocaron severas inundaciones en calles y colonias, acumulación de lodo, piedras y escombros, además de daños en infraestructura urbana.

En Guaymas, uno de los municipios más afectados, se reportaron más de 370 milímetros de lluvia acumulada, mientras que las autoridades desplegaron operativos de emergencia para auxiliar a las familias, despejar vialidades y evaluar los daños. De acuerdo con el balance preliminar del Ayuntamiento de Guaymas, hubo 140 personas evacuadas.

Según el reporte de la estación meteorológica de la Secretaría de Marina RN-2 Guaymas, se habían acumulado 371.4 milímetros de precipitación, con vientos que alcanzaron los 104 kilómetros por hora.