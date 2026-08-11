Sale en defensa Morena de las conferencias

Luego de que el PAN anunció una iniciativa para regular el contenido de las conferencias presidenciales con reglas de verificación, rectificación, derecho de réplica y rendición de cuentas, Morena aseguró que la mañanera le devuelve la palabra al pueblo y acusó que por eso la derecha quiere silenciarla.

A través de un comunicado, expresó que “la mañanera es un ejercicio de comunicación directa, transparencia y rendición de cuentas que transformó la relación entre el poder y la ciudadanía”.

“Al romper el viejo monopolio de la información y abrir un diálogo cotidiano, público y sin intermediarios con el pueblo de México, la mañanera se convirtió en una práctica democrática sin precedentes en nuestro país y prácticamente única en el mundo”, dijo.

Con PRIAN decisiones a puerta cerrada

En ese sentido, criticó que “durante la época del PRIAN los gobiernos hablaban poco, respondían menos y nunca rendían cuentas. Las decisiones se tomaban a puerta cerrada, la información se administraba desde la opacidad y el diálogo con la sociedad era sustituido por acuerdos con las élites”.

Acusó que “el PRIAN ha convertido la mentira y la calumnia en una estrategia de comunicación: repite falsedades, presenta acusaciones sin pruebas y, cuando el gobierno responde con datos, documentos y la verdad de los hechos, grita ‘persecución’ o ‘censura’”.

“Pretende convertir la libertad de expresión en un privilegio exclusivo: quiere hablar, acusar y descalificar sin que nadie pueda responderle. Pero la democracia no consiste en garantizarle impunidad a la mentira, sino en permitir que todas las versiones sean contrastadas frente al pueblo”, expresó.