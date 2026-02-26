Sale Harfuch a tomarse fotos con ciudadanos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sorprendió ayer miércoles al salir de Palacio Nacional y caminar por la calle Moneda, en el Centro Histórico, donde saludó a transeúntes y accedió a tomarse fotografías con ciudadanos, acompañado únicamente por un dispositivo de seguridad discreto.

Cabe mencionar que este día es el cumpleaños número 44 del encargado de la seguridad pública del país.

La escena resultó poco común, ya que el funcionario federal suele ingresar y retirarse del recinto histórico por la calle Corregidora, a bordo de camionetas blindadas y con un fuerte despliegue de escoltas, derivado de las responsabilidades y riesgos inherentes a su cargo.