En el juicio contra el expresidente estadounidense, Donald Trump, por los pagos a una ex actriz de cine para adultos, una ex modelo y un portero, para ocultar sus affaires, han salido a relucir detalles escandalosos, incluyendo el supuesto interés de un “poderoso grupo mexicano” por una de las historias.

Este jueves no ha sido la excepción. David Pecker, ex director del National Enquirer, no tuvo empacho en decir que compró la historia del affaire de la ex modelo de Playboy, Karen McDougal, para evitar que saliera a la luz su relación con el magnate, casado.

Pecker relató que en el verano del 2015 se reunió con Trump y el abogado Michael Cohen para forjar un acuerdo para ayudar al entonces candidato presidencial suprimiendo noticias negativas, como los relatos de Karen McDougal y Stormy Daniels de que tuvieron relaciones con Trump.

En el caso de McDougal, Pecker dijo que él, Michael Cohen y Dylan Howard, entonces editor en jefe del National Enquirer, discutieron la compra de la historia de McDougal y hablaron de otras ofertas potenciales que ella aseguraba estar recibiendo.

Una era de la cadena noticiosa ABC. “Le estaban ofreciendo un espacio en Dancing with the Stars”, contó Pecker. La otra era de un “grupo mexicano” que supuestamente ofrecía una gran suma (más de un millón) por la historia.

Finalmente, Pecker pagó 150 mil dólares para comprar la historia, y enterrarla, para evitar que dañara a Trump, en su campaña por la presidencia en 2016.

Luego estallaría el escándalo por otro supuesto affaire de Trump, con la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels.