Salen de Israel mexicanos; los trasladan a Jordania

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las seis personas mexicanas, que fueron detenidas por el Gobierno de Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza, ya salieron de ese país para ser repatriadas a México.

La SRE indicó que Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, que formaban parte de la Flotilla Global Sumud, fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por el embajador.

Destacó que las y las connacionales fueron acompañados por embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, quien los acompañará hasta la Ciudad de México.

“La Cancillería agradece el apoyo del Gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de nuestros connacionales a ese país”, dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Reiteró que se ha mantenido en contacto permanente con los familiares de las y los connacionales que están siendo repatriados a México.