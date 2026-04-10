Salgado Macedonio rechaza ser “chapulín”

“Calladito me veo más bonito”, afirmó el senador Félix Salgado Macedonio al referirse a sus aspiraciones rumbo a las elecciones para renovar la gubernatura de Guerrero en 2027.

En una transmisión “en vivo” en Facebook, el legislador, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, aseguró que pase lo que pase seguirá siendo militante de Morena y no se irá a otro partido en busca de la candidatura.

“Por aquello del 27, por aquello de las elecciones, por lo que viene, entonces, es menester, decía mi abuela, dejar en claro que mi postura es estar en Morena, ser de Morena y permanecer en Morena. (…) Ratifico mi lealtad a Morena, mi agradecimiento a Morena, porque gracias a Morena y al pueblo de Guerrero yo soy senador de la República. Yo tengo trabajo gracias a ustedes, al pueblo. Entonces, yo jamás seré ingrato, yo no soy de esos que brincan de un lado a otro, como los chapulines. Me muero en la raya, yo soy de Morena y aquí estoy en Morena”, sostuvo.