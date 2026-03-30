Salgado niega acusar a Alcalde de nepotismo

El senador Félix Salgado Macedonio negó que haya acusado a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, y a su familia, de cometer nepotismo al estar varios de sus integrantes en puestos públicos. Además, se dijo víctima de un linchamiento político en su partido cuando él nunca ha dicho que pretende ser gobernador, pero tampoco nadie le ha dicho que no puede serlo.

En una transmisión en vivo en redes sociales, el legislador aseguró que hay medios de comunicación que tergiversaron sus puntos de vista sobre la prohibición de Morena al nepotismo electoral, lo que lo dejaría fuera de la contienda por la gubernatura de Guerrero.

Salgado Macedonio afirmó que Alcalde Luján es una gran dirigente de Morena y en su caso no aplica el nepotismo, porque ella no es gobernante y sus familiares se han ganado los cargos que ostentan.

Aclaración

“No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. A ver, respeto absoluto, no hay ninguna falta de respeto. Mi respeto absoluto para mi presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján. Con todas sus letras, mi respeto absoluto, yo la quiero mucho, la admiro y la respeto. Es una joven que yo conozco desde hace muchos años, cómo empezó entregando el periódico Regeneración casa por casa, fue un ícono de la publicidad. Cómo olvidar ese video en el camión con los jóvenes. Y chambeando, trabajadora, viene desde abajo, chambeadora.

“Y yo conozco a su familia, a su papá, a su mamá. Su papá, un gran abogado laborista. Su mamá, una gran mujer luchadora por la democracia. Es nuestra consejera nacional, claro que sí, y bien merecido. Porque esos cargos se otorgan de acuerdo a sus capacidades. De acuerdo a su trabajo y a su talento.

“Nunca se hizo alusión a nadie, y mucho menos a ella, no hay nada de eso. Y aparte no existe ahí nepotismo. Porque ella no es la gobernante, ella no los pone”, puntualizó.

El senador reprochó que nadie en Morena lo haya buscado para decirle que no puede ser candidato a gobernador, pero sí le mandan recados y emprenden una campaña de linchamiento político en Guerrero para descartarlo entre los posibles aspirantes.