Salgamos a votar todos libremente

“Vamos a ganar solamente que salgamos a votar todos y todas libremente”, aseveró Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), durante un encuentro con medios de comunicación en Durango, donde hizo un llamado a los habitantes de esta entidad a no caer en la compra del voto y a no entregar la credencial de elector, esto con la finalidad de lograr un triunfo avasallador el próximo 2 de junio.

Luego de que candidatos de la 4T al Senado de la República, así como a Diputaciones Federales por Durango acusarán que durante este proceso electoral los partidos políticos del neoliberalismo en esta entidad han comenzado con prácticas para la coerción del voto, Claudia Sheinbaum reiteró la convocatoria a defender la democracia en las urnas.

“Es un fraude electoral comprar votos, es más, es un delito, entonces, de que ellos quieren comprar votos, que está en su ADN, estos mecanismos de coerción o compra del voto, pues está en su ADN. Por eso es ese llamado a que salgamos a votar masivamente el 2 de junio, la garantía siempre de nuestro triunfo es que la diferencia entre nosotros que somos el primer lugar y el segundo lugar sea muy amplia, como fue en el 2018, de tal manera que no haya absolutamente nada que pueda cuestionar nuestro triunfo y al mismo tiempo a la ciudadanía que no se deje comprar su voto, sobre todo que no entregue credenciales de elector porque ese el nuevo mecanismo”, puntualizó.

Aseguró que para lograr que los Polos del Bienestar logren su objetivo también es importante hacer inversiones estratégicas como en la conectividad del estado, por lo que anunció más apoyo para construcción, mejoramiento y ampliación de proyectos carreteros.

CS ante respaldo de intelectuales a XG

En otro tema, la candidata presidencial aseguró que no hay novedad en el frente tras el respaldo de intelectuales hacia la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez.

Cabe mencionar que Gálvez recibió el respaldo de 250 intelectuales, académicos y artistas representados por Enrique Krauze.

“De los que firman ahí ya todos sabíamos que apoyaban al PRIAN y a la candidata, no hay ninguna novedad en el frente así diría Pancho Villa estando en Durango, no hay novedad en ninguno de los firmantes”, aseguró la candidata de Morena.

Dijo que, Héctor Aguilar Camín siempre ha apoyado a Gálvez, y Jorge Castañeda fue el que le diseño el esquema de participación en los debates al igual que Roger Bartha.

“(...) algunos otros que sabíamos que también estaban ahí, no hay ninguna novedad”, destacó.