Salida de Rocha es lo mejor para Sinaloa

La situación política de Rubén Rocha Moya dio un nuevo giro en apenas 48 horas. El gobernador de Sinaloa se reincorporó al cargo después de 112 días de licencia y, un día más tarde, solicitó nuevamente licencia por tiempo indefinido ante el Congreso del Estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión y afirmó que la salida de Rocha Moya de la gubernatura “es lo mejor para Sinaloa”.

El nuevo episodio se produjo luego de que el mandatario sinaloense decidiera regresar al cargo por cuenta propia, pese a los cuestionamientos surgidos al interior de Morena y al distanciamiento mostrado por la dirigencia nacional del partido y gobernadores emanados de sus filas.

La propia presidenta había cuestionado previamente que “intereses personales” se colocaran por encima de los intereses de México.

Regreso de apenas un día

Rocha Moya había solicitado licencia meses atrás, en medio de un escenario marcado por señalamientos desde Estados Unidos y versiones sobre una investigación relacionada con presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado.

El gobernador ha rechazado de manera reiterada esas acusaciones y ha sostenido que se trata de señalamientos falsos y con motivaciones políticas.

En medio de la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum también descartó que el caso represente una afectación para la Cuarta Transformación.

Celebra licencia de Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que es “lo mejor para Sinaloa” que Rocha Moya nuevamente haya solicitado licencia indefinida, luego de no contar con el respaldo de su bancada ni del Gobierno Federal.

“Como tomó la decisión personal de regresar, también fue una decisión personal de retirarse. Creo que es lo mejor para Sinaloa”, dijo en breve entrevista con medios de comunicación. Al preguntarle si ha conversado con el mandatario estatal, ahora con licencia, contestó:

“No, no he hablado con él, desde la primera vez que pidió licencia”, expresó a su llegada a la supervisión de la línea 4 del Cablebús en Ciudad de México. Además, se le cuestionó si la decisión sin consulta previa de Rocha Moya para regresar a su cargo y después de 33 horas, retractarse, afecta al partido Morena o al movimiento de la 4T. La jefa del Ejecutivo respondió:

“No, buen día, mañana platicamos, ya estoy mejor”, informó Sheinbaum Pardo tras un cuadro de gripa que la impidió encabezar la mañanera del 21 de agosto. Por otro lado, evitó contestar quién estará a cargo del gobierno interino de Sinaloa tras la decisión de Rocha Moya de dejar el cargo por segunda vez.

Vamos muy bien y la gente está feliz

Sin mencionar a Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que durante la mañanera de hoy lunes hará declaraciones sobre distintos temas y aseguró que la gente está feliz a pesar de la controversia de este fin de semana en torno al político sinaloense.

“Ya mañana platicamos de otras cosas, lo único que les puedo decir es que vamos muy bien, la gente está feliz en nuestro país y vamos avanzando”, expresó.