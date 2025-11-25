Salinas Pliego lanza guiño como candidato presidencial

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego actualizó esta mañana su perfil de X, lo que generó interpretaciones sobre un eventual interés en competir por la Presidencia de México. El cambio incluyó una nueva frase pública y una imagen de portada con la bandera nacional, lo que usuarios calificaron como un mensaje político directo.

El cambio más llamativo fue la frase que decidió colocar en su biografía. En su perfil escribió: “El Estado no es la solución, es el problema | No se dejen amedrentar por los parásitos del Estado, lo único que quieren es perpetuarse en el poder”.

El mensaje, por su tono y contenido, fue interpretado por usuarios como una señal de confrontación con el Gobierno Federal y una insinuación sobre una posible participación electoral.

Tras actualizar su perfil, el empresario retuiteó un mensaje del usuario Claudio X. González, en el que aparece una reflexión atribuida a Luis Rubio. El texto compartido dice: “Paso a paso, la 4T avanza hacia el desmantelamiento no solo de las normas e instituciones que existían, sino de los elementos que hacían funcionar al país.