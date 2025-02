El pasado 26 de febrero el Senado fue tema de conversación en redes sociales luego de llevarse a cabo una trifulca, protagonizada por la senadora Lilly Téllez y la morenista Lucía Trasviña, en el marco del debate de la reforma en materia de soberanía de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por medio de la plataforma X, la panista compartió un video donde se ve a Trasviña arrebatarle un megáfono.

“Apenas estrené el megáfono y la senadora de Morena me lo robó. Compraré otros, aunque me los arrebaten así. Nunca me callarán”, expresó Téllez.

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego reaccionó al video de la senadora panista, donde lanzó un dardo sobre el hecho.

“Son rateros naturales”, expresó el dueño de Elektra.

La discusión se originó cuando Lilly Téllez compartió un video del abogado de narcotraficantes que ha reconocido vínculos con Morena.

En su intervención en la tribuna, la legisladora sonorense declaró: “narco Morena ha dado contratos para defender a narcotraficantes”.

Asimismo, señaló que la soberanía de México no está en riesgo, sino que quienes realmente están amenazados son los cárteles. “Los que están amenazados son los cárteles, narco Morena no es México, los cárteles no son México”.

“Ustedes, en una inmundicia inmoral están legislando para los cárteles”, agregó y pasó lista de los principales legisladores, dirigentes y al expresidente López Obrador, a quienes acusó de traidores a la patria por entregar el país al narco.