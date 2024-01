Al reconocer las disculpas del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus comentarios transfóbicos en su contra, la diputada trans, Salma Luévano, alzó la voz por las poblaciones LGBT+ y mandó un mensaje contundente al titular del Ejecutivo y a su vocero Jesús Ramírez Cuevas.

A través de redes sociales, Salma Luévano pidió al presidente cumplir su palabra de reunirse para “ver los pendientes de la agenda y de la deuda histórica hacia nuestra población LGBTIQA+”, tras un saludo que sostuvieron en días pasados.

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador: hace unos días, en un evento público le solicité una reunión para ver los pendientes de la agenda de la diversidad sexual y de género, y de la deuda histórica hacia nuestra población.

“Usted inmediatamente me dijo que sí, lo cual se lo agradezco. Días después, en una mañanera, hizo un comentario que por error o por ignorancia lastimó y ofendió, no solo a mi persona y a mi identidad, sino a la de todas las mujeres trans de México.

“Señor presidente, reconozco y acepto la disculpa pública que el día de ayer me ofreció. Siempre he sido una mujer de diálogo. Desde mi primer día como activista LGBTIQA+, incluyendo cuando tomé protesta como una de las primeras diputadas trans en México. He creado puentes, he sido incansable y una mujer de una sola pieza”, expresó la diputada de Morena.