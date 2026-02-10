Salón de belleza del Senado seguirá cerrado

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, anunció que el salón de belleza que funcionaba al interior de la cámara alta permanecerá cerrado hasta que se haga una evaluación del servicio que presta.

Informó que la próxima semana se realizará una revisión puntual de ese y otros espacios que son utilizados en la sede de Reforma e Insurgentes para distintos servicios a legisladores, trabajadores y visitantes.

"Es un buen momento para hacer una revisión completa de todos los espacios y los servicios que están a disposición de las y los senadores, de los trabajadores del Senado de la República y de la gente que nos visita. (...) Son tres mil, cuatro mil personas las que visitan el Senado de la República cuando hay sesiones, son los registros que se tienen. Es una verdadera miniciudad y acá cualquier persona puede hacer uso de los servicios de limpieza de calzado, puede hacer uso de los servicios de bancarios, financieros, de la biblioteca, en fin, hay una serie de servicios que están", puntualizó.