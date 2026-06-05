Salud atenderá a turistas que lleguen a México

A una semana de la llegada de millones de turistas a México para asistir a partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), informó que se instalarán brigadas, medidas sanitarias y atención médica para todos los visitantes.

“Tenemos los insumos necesarios para cada uno de ellos y estamos teniendo reuniones semanales”. Durante la conferencia matutina del jueves 4 de junio, el funcionario expresó que lo ideal es que cada visitante llegue a México con todas sus vacunas aplicadas, especialmente de sarampión. Aunque precisó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) instalarán una red para la atención médica.

“Desde enero venimos trabajando en las medidas sanitarias y la atención médica. Hay toda una red en la que se incluye el IMSS, el IMSS-Bienestar, el Issste, no nada más en donde ocurren los partidos, sino en toda la república y tenemos brigadas en cada uno de ellos y tenemos atención telefónica en el 911 las 24 horas del día. Están distribuidos por 24 horas, los siete días de la semana, los grupos médicos para atender cualquier emergencia”, explicó.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que cada mes llegan millones de turistas al país, por lo que no hay algo particular de qué preocuparse, a menos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emita una alerta por un virus o enfermedad como en el caso del ébola.

CDMX mantiene vigilancia

Y a una semana de la Copa del Mundo 2026, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México dio a conocer que mantiene la vigilancia sanitaria y monitorea sintomatología de los viajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), punto de ingreso de turistas a la capital del país.

No obstante, la dependencia a cargo de Nadine Gasman Zylbermann, precisó que la revisión de cartillas de vacunación a pasajeros no forma parte de las medidas implementadas en puntos de entrada a la CDMX.