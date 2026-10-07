Salud Casa por Casa suma 27 millones de consultas

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, presentó avances del Programa Salud Casa por Casa, con 27 millones de consultas médicas domiciliarias y gratuitas.
Ramírez reportó avances en las consultas con 12 millones 806 en la primera; 8 millones 305 mil en la segunda; y 5 millones 945 mil en la tercera.
Indicó la secretaria de Bienestar que se han visitado 10 millones de hogares como parte de este programa, y reconoció a todo el personal de salud que lo conforma. Jesús Salvador Valencia Guzmán, subsecretario de Bienestar, mencionó que a través del Programa se han referido a las instituciones de salud a las personas atendidas.
Por diabetes mellitus, 147 mil 661 al IMSS; 37 mil 304 al IMSS-Bienestar; 40 mil 559 al Issste; y 567 a Pemex.
Apuntó que personal de salud ha mandado al IMSS a 568 mil 800 pacientes con hipertensión arterial; 117 mil al IMSS- Bienestar; 161 mil al Issste.