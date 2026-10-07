﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Salud Casa por Casa suma 27 millones de consultas

Octubre 07 del 2026

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, presentó avances del Programa Salud Casa por Casa, con 27 millones de consultas médicas domiciliarias y gratuitas.

Ramírez reportó avances en las consultas con 12 millones 806 en la primera; 8 millones 305 mil en la segunda; y 5 millones 945 mil en la tercera.

Indicó la secretaria de Bienestar que se han visitado 10 millones de hogares como parte de este programa, y reconoció a todo el personal de salud que lo conforma. Jesús Salvador Valencia Guzmán, subsecretario de Bienestar, mencionó que a través del Programa se han referido a las instituciones de salud a las personas atendidas.

Por diabetes mellitus, 147 mil 661 al IMSS; 37 mil 304 al IMSS-Bienestar; 40 mil 559 al Issste; y 567 a Pemex.

Apuntó que personal de salud ha mandado al IMSS a 568 mil 800 pacientes con hipertensión arterial; 117 mil al IMSS- Bienestar; 161 mil al Issste.

﻿