Salud mental: cuidar a los nuestros no puede esperar

La conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, establecida desde 1992 por la Federación Mundial de la Salud Mental, con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca crear conciencia sobre los problemas de salud mental y movilizar esfuerzos para que quienes lo necesitan reciban atención sin prejuicios ni estereotipos.

Este año, el lema es “Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real”, un recordatorio de que detrás de cada estadística hay personas que han enfrentado problemas de salud mental y que merecen ser tomadas en cuenta.

En México, la conversación sobre salud mental ha ido ganando terreno y el ámbito laboral es quizá donde más urgente resulta. En dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR), el personal sustantivo -ministerios públicos, peritos, analistas y policías de investigación- está expuesto cotidianamente a escenas de violencia, sufrimiento y desesperanza.

Ese desgaste no es abstracto. De enero de 2018 a junio de 2019, funcionarios de la Fiscalía solicitaron 251 licencias médicas equivalentes a 2 mil 392 días por padecimientos de salud mental, principalmente cuadros de ansiedad y depresión ocasionados por situaciones relacionadas directamente con su trabajo.

Ante tal realidad, desarrollaron la Unidad Especializada en Salud Mental Laboral (Uesam), mejor conocida como Espacio, que es un programa que busca prevenir las afectaciones a la salud mental del personal derivadas del trabajo que realizan y, cuando se requiera, dar contención y atención eficaz y oportuna. Es importante mencionar que este programa inició actividades el primero de julio de 2026.

Espacio no solo atiende crisis; su enfoque es el de la prevención a partir de sesiones psicoeducativas y materiales de información que permiten entender qué está sucediendo, normalizar las reacciones del cuerpo ante situaciones de alto estrés laboral y cómo reaccionar ante ello de manera asertiva, evitando afectaciones tanto físicas como mentales que pueden agravarse.

Para dar atención a todo el personal sustantivo, desarrollaron un programa de formación para formar multiplicadores en cada Fiscalía Federal y Especializada mediante la metodología Helpers, de compañero a compañero, que permite tener personal que dé atención de primer contacto.

Las principales problemáticas que aborda esta unidad son las que la realidad impone: burnout, traumatización vicaria (que es el desgaste emocional y psicológico que se sufre al estar expuestos de forma indirecta al sufrimiento y al dolor de otros), estrés postraumático, duelo, riesgo suicida y consumo problemático de sustancias.

En la Fiscalía atienden su capital humano, poner atención al cuidado de su salud mental es una manera de retribuir todo lo que hacen por la justicia. Vale reconocer que cuidar la salud mental de quienes cuidan no es un lujo: es justicia.