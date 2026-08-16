Salud mental de jóvenes se agravó tras la pandemia

La pandemia detonó una “explosión” de problemas de salud mental entre estudiantes universitarios que saturó los servicios de atención psicológica y obligó a ampliar los apoyos en las instituciones de educación superior, advirtió Joan Subirats, exministro de Universidades de España.

Al dictar la conferencia “De la infraestructura social a la comunitaria: vínculos, cuidados y gobernanza de proximidad” en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, el académico señaló que la salud mental se ha convertido en una de las expresiones más visibles de problemas más amplios de desigualdad, exclusión y segregación urbana.

Subirats explicó que tras la emergencia sanitaria, las universidades españolas registraron un incremento sin precedentes en la demanda de atención psicológica por parte de los jóvenes, lo que obligó a crear más espacios de apoyo.

“La soledad no deseada” es uno de los fenómenos que ha cobrado relevancia, apuntó el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), al advertir que el fortalecimiento de dinámicas individualistas y el uso intensivo de la tecnología han incrementado el aislamiento social.

Recordó que en España el suicidio es actualmente la principal causa de muerte entre personas de 18 a 25 años, un indicador que refleja la magnitud del problema.

El especialista sostuvo que, aunque la desigualdad, la exclusión y la segregación no son fenómenos nuevos, hoy presentan formas más complejas y se han agravado en distintos entornos urbanos.

Alerta sobre la digitalización

Subirats explicó que desde hace años participa en proyectos de investigación entre México y España enfocados en el estudio de la desigualdad y las políticas urbanas, particularmente en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Barcelona.

Durante su intervención también alertó sobre los efectos de la digitalización. Señaló que, aunque amplía el acceso a información y servicios, también puede generar nuevas formas de exclusión y favorecer la polarización social.

El académico consideró paradójico que nunca se había generado tanto conocimiento sobre la desigualdad y los problemas sociales como en la actualidad y, sin embargo, persisten dificultades para traducir ese conocimiento en soluciones efectivas.